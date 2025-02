Thesocialpost.it - Cristiano trovato senza vita così, in spiaggia: tragedia in vacanza

inCastellani, 51enne originario di Santo Stefano di Zimella, in provincia di Verona, è statoin queste ore su unadi Zanzibar, in Tanzania. Insospettiti dalla sua prolungata as, alcuni amici che erano con lui sono andati a cercarlo, trovando i vestiti e il telefono dell’uomo. Allarmati hanno continuato nelle ricerche, fino a trovare il corposulla.Leggi anche: “Non ti lascio sola”. Orrore in Italia: il gesto orrendo sulla madre, poi su sé stessoAl momento la morte dell’uomo è avvolta nel mistero: ancora da stabilire le cause del decesso, anche se gli investigatori ipotizzano che possa essersi trattato di un malore fatale.L’uomo si trovava incon degli amici ma l’idea era quella di restare per trovare lavoro.