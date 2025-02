Lanazione.it - “Crisi della moda, costi sociali alti”: lavoro in pericolo nell’Empolese Valdelsa, l’analisi

Empolese, 7 febbraio 2025 – Mentre le esportazioni calano, a livello mondiale anche per effetto di scelte precise del governo di Pechino che ha nazionalizzato una serie di imprese e spinto verso la creazione di aziende locali nel settore del lusso (togliendo quindi mercato alle imprese dell’Occidente), il resto del mondo, tra cui anche il nostro Paese, fa i conti con portafogli meno gonfi a causa di inflazione non recuperata e con settori economici in, senza dimenticare i dazi di cui parla quasi ogni giorno il nuovo inquilinoCasa Bianca, Trump. A questo quadro, decisamente poco consolatorio, non sfugge neppure la nostra zona, alle prese con unache preoccupa. Il quadro è quello con cui il coordinatoreCgil dell’Empolese, Gianluca Lacoppola, fa i conti ogni giorno.