Crisanti nella bufera per la super villa | quanto costano cena e pernotto a San Valentino

Andreatorna a far parlare di sé. Raggiunta la notorietà durante l’epoca Covid, il medico, sull’onda della forte esposizione mediatica di quel periodo, si è poi buttato in politica, conquistando un seggio candidandosi con il Pd. Qualche tempo fa il microbiologo acquistò la storicaCustoza Lazzarini, adel Ferro in Val Liona, nel 2022, insieme alla moglie Nicoletta Catteruccia, anche lei medico. Ebbene, in vista di San Valentino, ecco che si torna a parlare di loro e della loro. Perché? La dimora storica nel mentre è diventataPriulie il 14 febbraio i proprietari lasceranno per una sera e una notte lapalladiana a due innamorati che potranno beneficiare della bellezza di questo gioiello architettonico attribuito alla scuola di Vincenzo Scamozzi, dotato di otto camere, sette bagni e quattro ampi saloni, impreziositi dagli affreschi di Giandomenico Tiepolo.