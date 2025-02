Cricket Qualificazioni Mondiali 2027 | vittoria comoda per l’Italia contro la Tanzania

Leggi su Sportface.it

Inizia nel migliore dei modi, per, il secondo turno del lungo percorso di qualificazione aidi. Gli azzurri guidati da coach Gareth Berg, infatti, non hanno avuto problemi a battere lanella sfida che si è giocata a Hong Kong. Il risultato finale di 95/2 a 94 la dice lunga sulla superiorità dimostrata dalla squadra italiana, che sale a 9 punti in seconda posizione con quattro vittorie alla pari di Hong Kong e a due punti dall’Uganda, che comanda con cinque successi totali.batte lanelleai: Stewart MVPInizio convinto da parte del, che fin dalle prime battute ha dimostrato concentrazione e un livello superiore rispetto agli avversari. In particolare, a risaltare è la prestazione al lancio, che ha visto gli azzurri di fatto impeccabili eliminando tutti i battitori avversari in appena 25.