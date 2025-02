Ilrestodelcarlino.it - Cresce l’allarme truffe: sei casi in un mese

Si fa sempre più preoccupante il fenomeno delleai danni di persone di una certa età lungo la fascia costiera del Piceno. Polizia e carabinieri tornano a lanciaree a raccomandare di non far entrare nessuno in casa e a ricordare che le forze dell’ordine non chiedono mai soldi. Tirando le somme sono sei iandati a segno nell’ultimo, ma molti altri sono andati a vuoto grazie alla prontezza delle vittime o dei loro familiari che hanno messo in fuga i malviventi. Gente senza scrupoli che entra nelle case e fanno man bassa dei risparmi di una vita, compresi monili d’oro ricordi di famiglia. Di quattro di questi eventi si stanno occupando gli investigatori del commissariato di pubblica sicurezza e sugli altri due stanno indagando i militari dell’arma di San Benedetto. Le vittime, quasi tutte donne, hanno un’età compresa fra gli 85 e i 90 anni e le zone più colpite sono piuttosto periferiche: via Voltattorni, via Monti della Laga, via Salvatore di Giacomo, via Cavallotti e un paio nella zona più vicina al centro.