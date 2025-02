Sport.periodicodaily.com - Cremonese vs Sudtirol: le probabili formazioni

Gara valida per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I lombardi vogliono conservare il quarto posto, mentre gli altoatesini sono in lotta per raggiungere la salvezza.vssi giocherà domenica 9 febbraio 2025 alle ore 15 presso lo stadio Zini.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI grigiorossi sono quarti con 11 punti di distanza dallo Spezia terzo. La squadra di Stroppa è reduce da due partite nelle quali ha ottenuto solo un punto, pareggio contro il Modena e sconfitta a Salerno. Preoccupa il rendimento casalingo con 17 punti in 12 partite, per cui il match contro gli altoatesini non è scontato.La stagione degli altoatesini è iniziata male,ma nell’ultimo periodo si stanno risollevando. La squadra di Castori ha perso una sola partita nelle ultime cinque, contro il Sassuolo capolista, e vinto contro due concorrenti come Reggiana e Frosinone.