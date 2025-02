Lanazione.it - "Crediamo nel futuro della carta stampata"

Leggi su Lanazione.it

Anche il Cermec sostiene il campionato di giornalismo. La missione del Consorzio ecologia e risorse dei Comuni di Massa e Carrara lavora per dare valore al riciclaggio dei rifiuti, trasformandoli in risorse per la salvaguardia nel pianeta. Dal 2021 Cermec è impegnato anche sul fronte dell’economia circolare. L’amministratore unico, Lorenzo Porzano (nella foto) punta a contrastare lo spreco, un fenomeno di imponenti dimensioni. E lo sta facendo aprendo le porte dello stabilimento agli artisti, che con la loro arte danno una seconda vita ai rifiuti. Un progetto anti spreco che si è concretizzato con il ‘Festival dei Rifiuti, svolto lo scorso settembre a cui hanno aderito artisti famosi, gli stessi operatori di Cermec e i ragazziFelipe Cardeña crew. "Il ruolo dei giornali è fondamentale e spero che ilrimanga nella– dice Porzano –.