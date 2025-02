Lanotiziagiornale.it - Cpi, Meloni sulle orme di Trump, Orbán e Putin

L’asse dell’impunità si ricompatta contro la Corte penale internazionale (Cpi). Donaldminaccia sanzioni, Viktoroffre protezione ai ricercati, Vladimirridicolizza la questione. E il governo italiano? Sulla scia delle polemiche scatenate dal caso Almasri, si mette in scia.L’offensiva globale contro la CpiL’offensiva si scatena quando la Cpi apre la possibilità di mandati di arresto contro esponenti israeliani per i crimini commessi a Gaza.reagisce subito con il consueto disprezzo per le istituzioni internazionali: “Non permetteremo che Israele venga preso di mira da un tribunale illegittimo”. Un avvertimento che arriva accompagnato dalla minaccia di sanzioni contro chiunque osi mettersi di traverso.In Europa, Viktorsi affretta a garantire protezione a Netanyahu, invitandolo a Budapest e dichiarando che in Ungheria il mandato della Cpi non avrà alcun effetto.