Lapresse.it - Costa: “Sanzioni Usa a Cpi minano sistema giustizia internazionale”

Arrivano le prima dure reazioni internazionali dopo la decisione degli Stati Uniti di imporrealla Corte penale. “Sanzionare la CPI minaccia l’indipendenza della Corte e mina ildipenalenel suo complesso”. Lo scrive su X il presidente del Consiglio europeo Antonio, dopo aver incontrato oggi la presidente della Corte dell’Aja Tomoko Akane. “La CPI svolge un ruolo essenziale nel renderealle vittime di alcuni dei crimini più orribili al mondo. L’indipendenza e l’imparzialità sono caratteristiche cruciali dell’attività della Corte. L’Ue ribadisce il suo impegno a porre fine all’impunità e a garantire l’accertamento delle responsabilità per tutte le violazioni del diritto”, aveva scritto ieri sera.Sanctioning the ICC threatens the Court’s independence and undermines the international criminal justice system as a whole.