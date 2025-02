Metropolitanmagazine.it - Cosnova raggiunge e supera il miliardo di dollari nel 2024

Un traguardo storico per, l’azienda che si impegna per “democratizzare la bellezza”, sin dalla sua fondazione oltre vent’anni fa. E orailndo un +14% nel. L’obiettivo dell’azienda è da sempre quello di rendere prodotti cosmetici di alta qualità accessibili a tutti. Tra i marchi di punta troviamo Essence e Catrice, i più celebri.+17% (e unto) pernelJavier González, fondatore e presidente del brand, ha commentato in maniera molto positiva il traguardo raggiunto. “Nel, abbiamo conseguito nuovamente risultati record in termini di vendite. Al contempo, abbiamo proseguito nel nostro impegno a investire nello sviluppo strategico dei nostri marchi, del nostro portafoglio e della nostra azienda. Questi risultati ci pongono in una posizione privilegiata per affrontare con successo le sfide future del mercato”.