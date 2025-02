Liberoquotidiano.it - "Così non si può più andare avanti": la sconcertante frase i Tim Henman su Jannik Sinner

Arrivare a una conclusione il più rapida possibile, specie se al centro c'è una decisione che riguarda il futuro sportivo di, che al momento sta scrivendo pagine di storia nel tennis. Solo a metà aprile il 23enne pusterese conoscerà la sentenza del Tas di Losanna riguardo alla sua contaminazione indiretta dal Clostebol, dopo il ricorso presentato al tribunale svizzero dalla Wada, l'Agenzia antidoping mondiale. Per l'ex numero quattro del mondo e ora opinionista a Sky Sports Tennis, Tim, “c'è la necessità di arrivare a una conclusione definitiva il prima possibile”, le sue parole. E ancora: "Sono stupito chesia riuscito a giocare un tennisbuono nonostante questa nuvola sopra la sua testa — ha aggiunto — Quale sarà l'esito, non lo so”. Ex numero quattro al mondo Atp nel 2002,ha infine concluso analizzando la situazione che vede al centro la positività: "Non è stata una bella situazione per lo sport, soprattutto se si considerano i casi di Swiatek e Halep — le sue parole — C'è un processo legale in corso, ma è frustrante per il tennis e per i tifosi che questa vicenda si trascinia lungo.