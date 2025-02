Ilfattoquotidiano.it - Così l’intelligenza artificiale ha scelto tra 4000 farmaci quello giusto per salvare un paziente destinato a un hospice

Il sacrosanto dibattitto sule sul suo utilizzo non può prescindere dai risultati positivi che già si ottengono con un uso razionale e diretto all’analisi di enormi quantità di dati in tempi molto più brevi di qualsiasi team di ricercatori. Esulle pagine del New England Journal of Medicine si può leggere del successo messo a segno da scienziati della Perelman School of Medicine, Università della Pennsylvania. Sono riusciti a portare in remissione unin gravi condizioni a causa di una malattia rara. La terapia salvavita è stata scovata dai medici grazie all’aiuto di un ‘software’ di intelligenza, che hatramedicine in uso con altre indicazioni.Il, che stava per essere ricoverato in unprima di ricevere il farmaco (l’adalimumab – un anticorpo monoclonale), soffre di malattia di Castleman multicentrica idiopatica (iMCD), malattia rara con un tasso di sopravvivenza particolarmente basso e poche opzioni di trattamento.