Ilrestodelcarlino.it - “Così è nata la Fondazione Sambenedettese”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

San Benedetto (Ascoli), 7 febbraio 2025 – Vittorio Massi ha ufficializzato la nascita della, un progetto pensato per dare un contributo concreto alla comunità. L’idea, anticipata nei mesi scorsi, si è trasformata in realtà con l’obiettivo di promuovere iniziative in ambito sociale, sanitario, culturale e di sviluppo locale. “Dalla mia comunità ho ricevuto tanto e con gratitudine ho deciso di realizzare un’opera che possa essere un’opportunità per il territorio ed in particolare per i giovani” ha spiegato Massi. Il primo intervento dellaè una donazione all’Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli per l’ospedale di San Benedetto. L’aggiornamento del software della risonanza magnetica cardiaca, dal valore di 50.000 euro, permetterà diagnosi più precise e rapide.