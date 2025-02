Lapresse.it - Cosenza, fratellini maltrattati: arrestato il compagno della madre

I carabinieri del Nucleo Operativo e RadiomobileCompagnia di Paola, in provincia di, hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Paola su richiestaProcura, nei confronti deldei bambini di 3 e 2 anni ricoverati arispettivamente dal 25 e dal 31 gennaio scorso.Dalle indagini dei Carabinieri sono emersi gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa, che sarebbe autore materiale delle lesioni contro le persone offese. Dagli accertamenti svolti, tra i quali l’escussione di numerosi testimoni, l’acquisizione di documentazione sanitaria e ulteriori riscontri, sono stati ottenuti rilevanti e concordanti elementi nei confronti dell’uomo, presso il quale i bambini dimoravano.