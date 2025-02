Sport.periodicodaily.com - Cosenza-Carrarese: le probabili formazioni

Gara valida per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Entrambe stanno attraversando un momento negativo e una vittoria sarebbe vitale per la corsa salvezza.si giocherà sabato 8 febbraio 2025 alle ore 15 presso lo stadio Marulla.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI calabresi sono sempre ultimi con 18 punti e non sembra avere speranze di rimanere nella cadetteria. La squadra di Alvini non vince da oltre due mesi e continua a perdere i confronti diretti con le concorrenti.I toscani stanno disputando un campionato migliore, per essere neopromossi, ma gli attuali 27 punti non sono sufficienti per rimanere tranquilli. Attualmente sono appaiati al Cittadella al quattordicesimo posto con un solo punto di vantaggio sulla zona play-out, e cosa ancor più grave, sono reduci da quattro sconfitte consecutive.