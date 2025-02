Oasport.it - Cos’è successo all’Etoile de Besseges? Le squadre si ritirano in massa in nome della sicurezza

Un’enorme protesta e il conseguente ritiro di tutte leWorld Tour ha caratterizzato la terza tappa dell’Etoile de Bessèges, corsa di livello 2.1 che si sta disputando in Francia. Ieri una macchina in contromano aveva fatto capolino sul tracciato di gara, oggi un’altra vettura marciava sulla carreggiata e gli atleti hanno vivamente e comprensibilmente protestato nelin gara.I rappresentati del CPA (associazione dei corridori) hanno parlato con gli organizzatori e, secondo quanto riportato da DirectVelo, due uomini su tre volevano fermare l’evento. Si è giunti a un compromesso: neutralizzazionesalita ediscesa del Col de Brousse e si è deciso di eliminare l’ultimo giro di corsa. Non è però stato sufficiente e le compagini di livello World Tour hanno deciso di abbandonare la manifestazione.