Cos'è il glutatione, la sostanza amata da Gwyneth Paltrow che però può essere rischiosa

, che di posizioni shock su alimentazione e bellezza ne ha sempre prese molte, ha dichiarato diuna “pioniera delle infusioni di”, unache alcuni biohacker e influencer promuovono per i suoi presunti effetti anti-invecchiamento. Definito il “maestro degli antiossidanti”, ilè coinvolto in numerosi processi cellulari e nella neutralizzazione dei radicali liberi. Tuttavia, gli esperti avvertono che le prove scientifiche sui suoi effetti benefici sono scarse e che alcune pratiche, come l’auto-somministrazione per via endovenosa, possonopericolose. Inoltre, il mercato degli integratori dinon è regolamentato, aumentando i rischi per i consumatori.mentre fa skincare (fonte: Goop)Ilè composto da tre amminoacidi: cisteina, acido glutammico e glicina.