Cos'è e come funziona lo spyware Graphite di Paragon

Nessuna dietrologia: è naturale che l’industria dietro aglisi muova nell’ombra, in quel limbo senza confini certi tra la sicurezza nazionale e la violazione della privacy individuale. L’ultima rivelazione di Citizen Lab che ha individuato, questo il nome del software di sorveglianza della società israelianaSolutions che si è attivato attraverso WhatsApp - sui cellulari di novanta persone in quattordici paesi europei, tra cui sette attivisti e giornalisti italiani, ha riacceso il dibattito sulla proliferazione di questi strumenti e sulle loro implicazioni. Il mercato degliSolution,altri operatori del settore, vende software di sorveglianza avanzata ai governi, promuovendolistrumenti essenziali per il contrasto alla criminalità e alla protezione della sicurezza nazionale.