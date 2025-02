Metropolitanmagazine.it - Cosa succederà a Gucci ora che Sabato De Sarno lascia? Secondo Barclays “incertezza a breve termine”

quasi stupiti la notizia cheDe, ormai ex direttore creativo disolo dal 2023, abbia deciso di abbandonare la maison. Il suo apporto e approccioè stato “sorprendente, in quanto lo stilista è entrato a far parte dell’azienda solo nel 2023”. Ora, dopo la fine del suo mandato, la banca cerca di capire quali potrebbero essere le sorti della maison, in un periodo diper tutto il comparto della moda, e soprattutto del lusso.Quali sono le sorti di)Le previsioni parlano dell’uscita di Dein termini non eccessivamente catastrofici. Anzi,la banca questa uscita “potrebbe essere positiva per, in quanto il potenziale nuovo stilista potrebbe avere maggiori possibilità di ridare slancio al marchio” (fonte: Fashion Network).