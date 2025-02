Formiche.net - Cosa manca alla Bussola europea. L’analisi di Paganetto

Laper la competitività, per dirla in sintesi, si articola su quattro assi: quello dei rapporti Draghi (colmare il gap tecnologico e d’innovazione) e Letta (sfruttare le potenzialità di scala del Mercato unico), la previsione di una road map che dovrebbe mettere assieme decarbonizzazione e competitività, l’intenzione di dare risposta alle esigenze di sicurezza e difesa nonché alle spinte verso forme di concorrenza unfair e l’impegno ad una riduzione della regolamentazione e ad una spintasemplificazione.Sul primo punto c’é l’impegno a una strategia per le start up con accessorisk finance con misure a favore di un’n venture capital (Evc) e un’azione di scale up diretta a rimuovere le barriere sul mercato unico a produzioni a scala, oltre a una strategia per AI, lo spazio, le biotecnologie, i materiali rari, il digitale e le tecnologie quantistiche.