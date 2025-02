Fanpage.it - Cosa è successo all’Inter contro la Fiorentina: una serie di errori impressionanti

Leggi su Fanpage.it

Sui 3 gol presi dai nerazzurri al Franchi ci sono pesanti responsabilità dei singoli edinspiegabile per una squadra come quella di Inzaghi. Basta vederli per capire perché il tecnico ha esclamato: "Abbiamo sbagliato tutto".