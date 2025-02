Justcalcio.com - Corriere dello Sport – chi ha speso di più e folle numero di trasferimenti

2025-02-07 13:38:00 Arrivano conferme dal CdS:ROMA – Chiuso il calciomercato è tempo di numeri e bilanci. In attesa di chi renderà più in campo tra i giocatori comprati durante la sessione invernale, ci sono da registrare alcuni record sia per quanto riguarda il calcio maschile che quello femminile. In totale sono stati realizzati 5.863(+19,1%) e 2,35 miliardi di dollari spesi (+57,9%) dai club del calcio professionistico maschile. Sono cifre che rappresentano i nuovi massimi storici per la finestra di gennaio. Pure il calcio femminile stabilisce nuovi record: 5,8 milioni di dollari spesi per i(+180,6%) e un totale di 455internazionali effettuati a gennaio. I club inglesi sono stati quelli che hannodi più nel calcio femminile (2,3 milioni di dollari) e hanno anche effettuato il maggiordiin entrata (39).