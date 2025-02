Eccellenzemeridionali.it - Coroglio: il misterioso segreto nascosto tra le scogliere di Napoli

: iltra lediIn sintesi?è un'area di Posillipo con un nome che potrebbe derivare dalla forma delle colline o da influenze greche.?? Storicamente,è stato un importante centro romano e ha visto trasformazioni durante l'era industriale.? Oggi,è un'area di rinascita culturale e naturale, con progetti di recupero che rispettano il paesaggio.?ispira artisti e rappresenta un equilibrio tra progresso e tradizione, con un crescente interesse turistico.Posillipo custodisce unche si svela attraverso la sua geografia mozzafiato: l'affascinante area di. Un nome che da secoli attira la curiosità dei napoletani e non solo. Ma perché una simile appendice della bellezza disi chiama ""? Per scoprirlo, bisogna immergersi in un viaggio tra mitologia, storia e modernità, con lo sguardo rivolto verso il blu del golfo che accarezza dolcemente quella misteriosa corolla di colline e mare.