Cooperativa sociale nella rete dei negozi di zona

LadiWagner si arricchisce di un nuovo prestigioso ingresso: Fraternità e Amicizia, Societàonlus, nata a dicembre 2007 e fondata da genitori di persone con disabilità, da sempre punto di riferimento in quartiere, si unisce al Mercato comunale coperto di Wagner e aidellaper un’offerta al pubblico sempre più inclusiva e all’insegna della solidarietà. Allo studio c’è infatti una nuova attività congiunta, legata al recupero di vintage e second hand con finalità benefiche. Un progetto in via di sviluppo che nei dettagli verrà svelato dall’associazione dinelle prossime settimane.