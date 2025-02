Anteprima24.it - Contursi Terme, accusato di maltrattamento di animali, assolto allevatore

Tempo di lettura: < 1 minutoÈ statodall’accusa di maltrattamenti nei confronti degli, undi 59 anni, residente a, difeso dall’avvocato cassazionista Franco Rosa. L’episodio risale al 2021 quando l’uomo finì a giudizio con l’accusa di maltrattamenti nei confronti deglidi sua proprietà detenuti nella stalla sita nelle campagne di. A disporne il rinvio a giudizio, il giudice per le indagini preliminari Francesco Guerra. L’era infattidi detenzione di cinque vitellini da latte di sua proprietà, legati con crudeltà e senza necessità, alle mangiatoie e a balle di paglia per giornate intere. Condizioni queste, per la Procura della Repubblica di Salerno, incompatibili con glie comportanti gravi conseguenze al benessere dei vitellini.