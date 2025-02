Anteprima24.it - Controlli sui sacchi neri, netti miglioramenti

Tempo di lettura: < 1 minutoProseguono senza sosta aida parte di Salerno Pulita e della polizia municipale di Salerno contro il conferimento inche sono vietati per la raccolta differenziata. Decine le sanzioni elevate dai vigili urbani che con gli operatori di Salerno pulita vanno alla ricerca neidi elementi per risalire ai trasgressori. Questa mattina ihanno riguardato via Zara, Via Manzo e via Santi Martiri. Le operazioni stanno dando risultati positivi contro il fenomeno: a confermarlo l’amministratore unico di Salerno Pulita, Vincenzo Bennet che oggi ha dichiarato: “Le recenti azioni di controllo sui, l’intervento delle forze dell’ordine alla stazione ferroviaria per fermare i predoni dei rifiuti e il maggiore impegno dei cittadini nel rispetto delle regole hanno già fatto registrare segnali positivi ed un’inversione di tendenza.