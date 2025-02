Ilgiorno.it - Controlli nell’Erbese, indentificate 23 persone

Leggi su Ilgiorno.it

Questa mattina, nella sede della Comunità Montana a Canzo, è in programma la quarta seduta del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Intanto per tutto il pomeriggio di mercoledì, le pattuglie della Questura di Como, hanno svolto un servizio straordinario di controllo a Erba, Eupilio, Proserpio, Canzo, Asso. In totale 55 sono leidentificate