Anteprima24.it - Controlli a Villa Literno, 12 denunce per abusivismo e rifiuti

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutidi carattere ambientale e contro l’dei carabinieri nel Casertano. In azione i militari delle Compagnie di Casal di Principe e Marcianise. Ai carabinieri sono andati a controllare, insieme al personale Asl, Enel e dell’ufficio tecnico comunale, uno stabile acquisito al patrimonio del Comune ma ancora occupato abusivamente da sette persone, tutte denunciate per furto di energia elettrica, in quanto era allacciati alla rete pubblica. I carabinieri hanno poi accertato che ierano abbandonati alla rinfusa, e per questo motivo è stato denunciato per gestionesenza autorizzazione il 60enne ex proprietario, che ancora occupa uno degli appartamenti; i carabinieri hanno infine denunciato un 32enne e un 36enne sorpresi a svolgere, abusivamente, sempre nello stesso stabile, attività di fabbro, sequestrando il locale e i materiali ferrosi rivenuti.