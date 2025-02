Lanazione.it - Contributi governativi Collegio dei geometri in aiuto dei cittadini

A richiesta, ildell’ordine deidi Prato supporterà inell’inserimento della documentazione fiscale necessaria per ottenere iprevisti per chi ha subito danni dall’alluvione del 2 novembre 2023. Lo hanno annunciato ieri mattina l’assessore alla Protezione civile Simone Faggi, il responsabile della Protezione civile Sergio Brachi, il presidente deldeiGiacomo Gacci e la coordinatrice dalla commissione Agepro Elisa Bacci, annunciando un servizio che sarà attivato a partire dal prossimo mese e disponibile sino al 30 giugno successivo (termine ultimo per la chiusura delle domande sul portale online della Regione Toscana). Si tratta del contributo emergenziale stanziato dal governo, per un massimo di 5mila euro a nucleo familiare (che sarà erogato a cavallo fra il 2025 ed il 2026 e si aggiunge ai circa 3mila euro a famiglia previsti e già liquidati dalla Regione Toscana, ndr).