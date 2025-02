Bergamonews.it - Contratto di Fiume del Torrente Morla e Morletta: il comitato di coordinamento pianifica le azioni per il 2025

Bergamo. Ildidelè uno strumento fondamentale per la tutela ambientale e la gestione sostenibile delle risorse idriche del territorio. La sua adozione rientra nella Strategia climatica del Comune di Bergamo e del Parco dei Colli, sviluppata nell’ambito del progetto Cli.C.Bergamo! in collaborazione con Ersaf, Legambiente Lombardia e con il contributo di Fondazione Cariplo e Regione Lombardia. Siglato l’8 febbraio 2024, ildivede il Comune di Bergamo capofila; tra i suoi obiettivi principali, la tutela del paesaggio e dell’ambiente fluviale, la mitigazione del rischio idraulico e il miglioramento della qualità delle acque.I Contratti dinascono in Francia nel 1981 e vengono introdotti in Italia nel 2004. Ad oggi, in Lombardia sono stati siglati 14 Contratti di, mentre a livello nazionale se ne contano 60, coinvolgendo 498 Comuni e 5.