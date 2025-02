Nuovasocieta.it - Conto alla rovescia per il Torino Jazz Festival 2025

La tredicesima edizione del(la cui presentazione stampa avverrà lunedì 10 marzo, ore 11.00, in Sala delle Colonne a Palazzo Civico) si svolgerà dal 23 al 30 aprile, con un’anteprima diffusa neiclub della città a partire dal 15 aprile.Il, diretto da Stefano Zenni, nel corso degli anni ha riscosso grande successo e dedicherà per la sua tredicesima edizione sempre più spazio alle produzioni originali create appositamente per la rassegna, accanto alle esclusive delle star delnazionali e internazionali.Ad aprire il TJF, mercoledì 23 aprile alle ore 21 al Teatro Colosseo, Enrico Rava con il suo quintetto, fresco del premio ‘Top’ assegnato drivista Musica, con il quale si è aggiudicato i titoli per il miglior disco e formazione del 2024.