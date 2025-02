Ilgiorno.it - Continuano a buttare rifiuti pericolosi lungo la Paullese: dopo tre denunce a Zelo Buon Persico arriva la telecamera fissa

(Lodi) – "Prima abbiamo individuato e denunciato, per abbandono, tre uomini, grazie a una fototrappola: ora installiamo una". È l'annuncio del sindaco Angelo Madonini, primo cittadino di, in merito a un'area comunale presa di mira dagli eco furbetti e più volte ripulita. Si tratta della località Bisnate,la, dove, a dicembre, grazie a una fototrappola, la Polizia Locale dell'Unione Nord Lodigiano ha "pizzicato" tre uomini e a febbraio c'è stata una ennesima pulizia. Gli indagati, intanto, sono stati ritenuti responsabili degli sversamenti e denunciati a piede libero. "Ricordo che, tra irinvenuti, c'erano anche materiali edili classificati come speciali e– spiega il sindaco –.