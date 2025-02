Terzotemponapoli.com - Conte via da Napoli a fine stagione?

Leggi su Terzotemponapoli.com

via da?Brambati: “Qualcuno ha drizzato antenne”L’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, soffermandosi sulla Roma e suldi Antonio: “Giallorossi deludenti contro il Milan? Sì. Mi aspettavo qualcosa di più da Ranieri, che è un vecchio volpone e si è fatto sorprendere da un allenatore comunque bravo”.Non ho capito perché Dovbyk in panchina. Secondo me il Milan dietro soffre, levare un giocatore di quel genere li hai facilitati. E poi Dovbyk fa una bella coppia con Dybala. Poi non so se non stava benissimo. Ho visto la partita dele sono stati fuori Dybala, Dovbyk, Hummels, Pellegrini, poi li ritrovo fuori anche qui la maggior parte. Perché? Me li aspettavo in campo, pensavo li avesse preservati per questa sfida.