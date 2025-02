Ilnapolista.it - Conte miglior allenatore di gennaio in Serie A: «è riuscito a entrare da subito nella testa dei suoi giocatori»

Antonioè stato premiato dalla LegaA come “del mese” di. Il tecnico del Napoli ha raggiunto bottino pieno di vittorie (4).didellaA, le dichiarazioni di De SiervoL’ad dellaA Luigi De Siervo ha così motivato il riconoscimento:«Il Napoli di Antoniosta guidando con merito la classifica di una stagione sempre più avvincente e combattuta, con l’autorevolezza e la convinzione proprie del suo. Il tecnico azzurro èaddadei, costruendo un gruppo motivato e affiatato, che esprime un calcio intenso in grado di esaltare al massimo le caratteristiche dei singoli interpreti. I quattro successi in quattro match nel mese di, con le vittorie contro avversarie del calibro di Atalanta e Juventus, confermano le ambizioni degli azzurri, in una lotta per la vittoria del campionato che terrà tutti con il fiato sospeso fino all`ultima giornata».