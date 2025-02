Calciomercato.it - Contatti avviati, la Juventus chiude già il triplo colpo

Leggi su Calciomercato.it

La società bianconera sembra avere le idee chiare in vista della compagna trasferimenti estiva: c’è un tris di affari da definireMercato chiuso, parola al campo. Laa gennaio ha inserito ulteriori forze fresche nella rosa di Thiago Motta: Alberto Costa, Renato Veiga, Kelly e Kolo Muani rappresentano il poker che Giuntoli ha calato per blindare il piazzamento Champions in campionato e continuare a fare strada in Europa., lagià il(LaPresse) – Calciomercato.itOra sarà il campo a dire se questa sessione sarà da giudicare in maniera positiva oppure no, ma intanto non c’è tempo da perdere: è già il momento di pianificare la prossima campagna acquisti, quella che dovrà completare la rivoluzione juventina e creare una squadra che possa finalmente tornare a lottare per lo scudetto.