Ilrestodelcarlino.it - Consiglio comunale sulla sanità dopo il flop

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fu una dicembre ilaperto, saltato per mancanza del numero legale, ed è stato riconvocato per martedì alle 21, nella sala consiliare di via Buozzi, per trattare il tema ‘Lanelle Marche e nel territorio civitanovese’. Questa volta, a differenza della precedente, saranno consentiti gli interventi del pubblico, delle associazioni e dei sindacati. Saranno presenti, oltre che amministratori e consiglieri comunali civitanovesi, anche il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, e l’assessore regionale alla, Filippo Saltamartini. Per l’azienda sanitaria maceratese sono previsti gli interventi del direttore generale, Alessandro Marini, e di altri dirigenti. Si parlerà del piano sanitario in ottica provinciale e anche delle scelte fatte per Civitanova e per il suo ospedale.