Sport.quotidiano.net - Consar, la fiducia di patron Rossi : "Pancia piena? Non credo proprio"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Domenica a Brescia, nello scontro diretto dell’ottava giornata di ritorno fra le seconde della classe, laRavenna inaugura lo sprint finale per stabilire la griglia dei playoff, cui accedono le prime 7 della regular season. Mancano 6 turni prima di iniziare la corsa alla Superlega che, tra l’altro, Ravenna giocherà al PalaCosta per l’indisponibilità del Pala De André. All’andata i bresciani vinsero 3-1. Presidente, come si affronta quest’ultima parte di stagione? "Con più lucidità e consapevolezza. Nelle ultime due partite ci siamo fatti trovare tutti dentro ad una bolla di sapone. Ho apprezzato come abbiamo reagito al momento di difficoltà che si è venuto a creare nel match contro Palmi. Purtroppo non ci è riuscito di fare altrettanto con Aversa". La squadra potrebbe accusare i sintomi della sindrome da ‘’? "Non