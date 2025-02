Anteprima24.it - Confisca da 50 milioni per usuraio e suoi eredi nel Napoletano: anche una Jaguar da 500mila euro

Tempo di lettura: 2 minutiAmmonta a 50diil patrimonioto dallo Stato a undeldeceduto nel 2014: si tratta di Nicola Di Maio a cui la Guardia di Finanza di Napoli nel 2012 sequestrò, tra l’altro, una struttura ricettiva e macchine d’epoca tra cui unaXJ220, del valore di oltre mezzo milione di. La Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Napoli, al termine di un complesso iter giudiziario, ha emesso un provvedimento dinei confronti di Di Maio e deiriguardante oltre 140 immobili, tra fabbricati e terreni tra le provincie di Latina, Caserta e Napoli, quote sociali di una struttura alberghiera, tre automezzi (tra cuila costosissima, prodotta in soli 281 esemplari) e disponibilità finanziarie, per oltre 6di