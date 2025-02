Quotidiano.net - Confermato il bonus pneumatici nel 2025: fino a 100 euro

Roma, 7 febbraio– Anche quest’anno sarà possibile usufruire del. E’ stato infattidal governo Meloni questo contributo, nella misura massima di 100per ogni automobilista. Vi sono come sempre alcuni parametri da considerare per poterlo ottenere, ma al di là delè bene ricordare che la sostituzione semestrale deglirappresenta un obbligo, che se disatteso comporta multe e rischi in tema di sicurezza stradale. Importo sanzioni e limiti di accesso Qualora non si provvedesse entro il 15 maggio a rimontare le gomme estive, ed entro il 15 novembre a montare quelle invernali, le multe nelle quali si potrebbe incappare variano da un minimo di 422a un massimo di 1.695(in caso si circoli con le gomme invernali in estate), e da un minimo di 87a un massimo di 344(in caso si circoli con gomme estive durante l’inverno).