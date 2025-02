Perugiatoday.it - Conferenza delle Regioni, nomina nazionale per Tommaso Bori

di livelloper. Il vicepresidente della Regione Umbria è il coordinatore della Commissione per la Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione. L'insediamento ufficiale si è tenuto a Roma, in via Parigi, nella sede dellaProvince.