Lortica.it - Confagricoltura Arezzo, già 80 iscritti ai corsi di potatura olivi: formazione per valorizzare il territorio e combattere l’abbandono

diorganizzati dasono tornati anche quest’anno, con un grande riscontro da parte degli. Già 80 le adesioni per idi livello base, che si terranno al Frantoio Paggetti di San Giuliano diil 14 e 15 febbraio, e a Lucignano il 28 febbraio e 1° marzo. Il corso si articolerà in una giornata teorica il venerdì e una pratica il sabato, con il professor Franco Famiani, docente di Coltivazioni arboree all’Università di Perugia, come relatore. Al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione.«L’obiettivo di questiè formare nuovi esperti nella cura degli, contrastandodelle colture e preservando una tradizione agricola storica – spiega Gianluca Ghini, direttore di. L’olivo non è solo una risorsa agricola, ma un elemento fondamentale per il paesaggio e per la produzione di un alimento sano e di qualità.