Condannata dalla Corte dei Conti. Bonifici "fasulli" a proprio favore. Ora dovrà risarcire 156mila euro

Si sarebbe intascata oltrein tre anni con una serie didalle piattaforme in uso alla scuola, disposti versocorrenti a lei intestati "o cointestati" e mascherati da "mandati di pagamento" per servizi informatici mai realizzati o per gli acquisti "di beni" mai effettuati. Ora una ex dirigente scolastica di un istituto in provincia di Monza e Brianza di 54 anni, che lavorava come "assistente amministrativa di ruolo facente funzioni di Direttore dei servizi generali e amministrativi" in una scuola primaria brianzola, è statadeidella Lombardia aquella cifra. Come riportatosentenza delladei, scritta dai giudici Tenore-Berretta-Pezzilli, la 54enne era stata licenziata e "vanamente diffidata a restituire le somme della Pubblica amministrazione indebitamente" incassate.