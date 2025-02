Thesocialpost.it - Con Panama, Trump batte un colpo. Ma l’Europa non sa (o non vuole) rispondere

Ne ha dette tante Donaldnel discorso di insediamento. Tra le tante ha comunicato agli americani, ma in fondo al mondo intero, che gli Stati Uniti devono riprendersi il Canale die occupare la Groenlandia. Sembrano battute sopra le righe. Ma in realtà sono messaggi precisi su due realtà fondamentali nell’attuale contesto geo–strategico e geo–economico. La Groenlandia per le sue importanti materie prime e per la rotta aerea tra Occidente e Oriente. Il Canale perché è la rotta navale che collega Atlantico e Pacifico. Se fosse chiuso i trasporti navali dovrebbero tornare a passare Capo Horn.Impensabile? Non proprio. Abbiamo la memoria corta, ma quando, il 23 marzo 2021, la nave portacontainer Ever Given si arenò nel Canale di Suez il commercio mondiale subì un gravissimo shock economico.