Gamberorosso.it - "Con Lake Garda Wines conquisteremo nuovi mercati". Così il Consorzio Valtènesi spiega il nuovo sodalizio del vino

Insieme dove si è più deboli, singolarmente dove si è già forti. La logica che sta dietro il neonato progettorisponde all'esigenza di ottimizzare le risorse e impiegarle dove è necessario. Per i cinque Consorzi fondatori (Bardolino,, Custoza e Lugana), la forza dell'appartenenza alle diverse sponde del lago è l'utile chiave per proporre un'immagine coordinata e unitaria dei vini di questa vasta area produttiva, che conta circa 80 milioni di bottiglie. Nessuna intenzione, però, di creare Consorzi promozionali di secondo livello (per capirci sul modello di Piemonte Land of wine), nessuna firma su eventuali atti notarili e nessun obbligo di andare assieme ovunque e in maniera duratura. Il, piuttosto, sembra essere a tempo.L'esperimento "senza rischi" di Wine ParisVinexpo-Wine Paris, in programma dal 10 al 12 febbraio prossimi nella capitale francese, sarà un numero zero per questa realtà vinicola (30 le cantine partecipanti) che si vuole presentare unita e che in Europa può vantare varietà, qualità e notorietà.