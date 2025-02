Lettera43.it - Con il viaggio in Israele Salvini da «bimbominkia» torna sabotatore

Il «» èto in modalità. Nelle ore in cui esplode il caso dei messaggi contro Matteoscritti negli anni dai big di Fratelli d’Italia nella chat dei gruppi parlamentari, il vicepremier leghista prova a uscire dall’angolo assestando qualche colpo agli alleati. Dopo mesi di ‘torpore’ politico, gli insulti degli alleati, rivelati dal giornalista del Fatto Giacomonel libro Fratelli di chat, storia segreta del partito di Giorgia Meloni, sembrano risvegliare l’ex capitano dei lumbard, che, in poche ore, organizza una conferenza stampa per dare battaglia sulla rottamazione delle cartelle, e partecipa a una riunione della segreteria regionale del Lazio, conclusasi con una nota in cui si chiede a Francesco Rocca l’apertura di un tavolo per un «rilancio» dell’operato della Giunta e per «condividere scelte e strategie finora mancate».