Compleanno Barella il messaggio d’auguri dell’Inter per i suoi 28 anni – FOTO

di Redazione, ilper i28. Ildel club nerazzurro per BareNonostante il duro ko contro la Fiorentina, giornata speciale per il centrocampista dell‘Inter, Nicolò, che oggi compie 28. Ildel club nerazzurro:Buon??#ForzaInter— Inter ?? (@Inter) February 7, 2025 Determinazione, leadership e qualità: sono queste le caratteristiche che rendono Nicolòuno dei perni imprescindibili della squadra di Simone Inzaghi. Oggi il numero 23 nerazzurro compie 28. Arrivato all’Inter nell’estate del 2019, Nicolò in queste stagioni ha messo in mostra tutto il suo straordinario talento. Con 263 presenze e 25 gol, ha scritto pagine indimenticabili in nerazzurro. Una storia che lo ha visto trionfare insieme aicompagni in ben sette occasioni: due Scudetti, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane.