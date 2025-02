Quotidiano.net - Compagnia di San Paolo investe 5 milioni nell'Università di Torino per progetti innovativi

Ladi Sanstanzia 5di euro a favore dell'di, per il periodo gennaio 2025-giugno 2026, per idel Research Node alla Cavallerizza e della Butterfly Area, l'hub scientifico e tecnologico della Città della Scienza e dell'Ambiente di Grugliasco. È la nuova modalità di sostegno al sistema universitario scelto dalla fondazione bancaria, che passa dalle convenzioni con gli atenei ad accordi strategici suad hoc, con una programmazione a lungo termine. "Uno dei temi centrali per il territorio - spiega il presidente della, Marco Gilli - è renderlo più attrattivo per studenti di talento, ricercatori, investimenti strategici, e in questo gli atenei sono cruciali. Oggi la ricerca sta diventando sempre più trasversale e interdisciplinare e richiede sempre di più di avere masse critiche di persone e infrastrutture e risorse finanziarie adeguate.