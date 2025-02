Sololaroma.it - Como-Juventus Streaming Gratis: qui la diretta dell’anticipo di Serie A

Leggi su Sololaroma.it

Dopo le prime due sfide dei quarti di finale di Coppa Italia, ci aspetta un intenso weekend diA. La ventiquattresima giornata di campionato si aprirà con l’anticipo tra, in programma venerdì 7 febbraio a partire dalle 20:45. L’andamento diIloccupa la quindicesima posizione con 22 punti in classifica, a +2 sulla zona retrocessione. I lariani hanno perso tre delle ultime quattro partite disputate in campionato (in mezzo il successo per 4-1 contro l’Udinese), di cui le ultime due consecutive contro Atalanta e Bologna. La, invece, si trova in sesta posizione con 40 punti, a sole due lunghezze di distanza da Fiorentina e Lazio, appaiate in quarta posizione. I bianconeri arrivano dal successo in rimonta per 4-1 in casa contro l’Empoli nell’ultima giornata, riscattando così i due ko precedenti contro Napoli e Benfica in Champions League.