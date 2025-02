Sport.quotidiano.net - Como-Juventus 1-2, la doppietta di Kolo Muani piega i lariani

, 7 febbraio 2025 - Laha conquistato i tre punti nel primo anticipo della 24^ giornata di Serie A. I bianconeri hanno steso i padroni di casa delcon il punteggio di 2-1, grazie alladi. Il francese, autore di quattro gol in tre partite, ha deciso il match al minuto 89 su calcio di rigore. Un episodio che ha aiutato la Vecchia Signora in un match giocato bene dai, che avevano recuperato il primo svantaggio accusato nel primo tempo con la marcatura di Diao. Le formazioni titolari Cesc Fabregas e Thiago Motta schierano le loro squadre con il 4-2-3-1. Ilsi presenta con Butez in porta, Smolcic e Alex Valle terzini e Goldaniga e Dossena centrali di difesa. Perrone e Da Cunha si posizionano a centrocampo, mentre Strefezza, Nico Paz e Diao lavorano sulla trequarti, alle spalle dell'unica punta Cutrone.