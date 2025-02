Juventusnews24.com - Como Juve, i lariani in casa fanno paura! Il dato che sa di vero e proprio avvertimento per Thiago Motta

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, iin! Ilche sa diperin vista della partita di questa seraManca sempre meno alla sfida di campionato in programma questa sera atra la formazione di Fabregas e ladi.Nonostante la sconfitta interna più recente per 1-2 contro l’Atalanta in campionato (il 25 gennaio), ilha vinto tre delle ultime cinque garelinghe di Serie A (2P), per la formazione Lariana tanti successi quanti quelli registrati nelle precedenti 14 davanti alpubblico nella competizione (7N, 4P).Leggi suntusnews24.com